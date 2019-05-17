Нижегородский водоканал восстанавливает работоспособность ливневой канализации на ул. Ковалихинская Общество

Нижегородский водоканал восстанавливает работоспособность ливневой канализации на ул. Ковалихинская. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стихийная свалка строительного мусора снова образовалась на территории реки Кова.

После дождей, прошедших на прошлой неделе, стало понятно, что ливневая канализация на улице Ковалихинской требует профилактического обслуживания. Обследование ливневого коллектора и реки Кова показало, что сам коллектор, береговая линия реки и ее русло были наполнены строительным и производственным мусором. Скопление мусора мешали беспрепятственному ходу дождевых стоков по канализационной линии.



Главный инженер АО "Нижегородский водоканал" Сергей Давыдов отмечает, что за три дня специалисты извлекли из оголовка коллектора порядка 30 м3 намытого грунта и мусора.

"Это результат годовой работы данного сооружения. Участок в районе улицы Ковалихинской очень сложный, именно сюда по коллектору стекаются воды с центральных улиц города. Кроме расчистки мусора, река Кова требует углубления, необходимы комплексные мероприятия по расчистке русла. Со времен строительства ливневой канализации глубина реки стала меньше, ее уровень поднялся, и в настоящее время она не способна выполнять свою функцию в полном объеме", - пояснил он.

Напомним, в прошлом году, после затопления центральных улиц Нижегородский водоканал принимал участие в восстановлении работоспособности ливневого коллектора на улице Ковалихинская. В частности, русло реки Кова было очищено от 200 куб. метров мусора, произведено углубление ее дна, сама ливневка очищена от отложений.

СПРАВКА:

АО "Нижегородский водоканал" — одно из крупнейших предприятий Российской Федерации в области водоснабжения и водоотведения. Нижегородский водоканал обслуживает более 1,3 миллиона потребителей в Нижнем Новгороде и Кстовском районе. Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 3500 километров. Среднее количество поставляемой питьевой воды составляет 130 млн кубических метров в год.