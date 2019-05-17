Молния ударила в жилой дом в Сергаче Нижегородской области Происшествия

Молния ударила в жилой дом в Сергаче Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 24 мая 2019 года.

В результате пожара в личном жилом доме на ул. Шапкина обгорела кровля на площади 10 кв.м. Причиной пожара стал грозовой разряд.

Ранее сообщалось, что 14 мая сгорело бесхозное здание в селе Большие зеленые луга Тонкинского района после того, как в него ударила молния.