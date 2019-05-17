Адвокат по уголовным делам

Жизнь - достаточно непредсказуемая штука, поэтому предугадать, когда понадобится помощь специалиста, достаточно тяжело. Касьяненко Дмитрий - это профессиональный адвокат по уголовным делам,который может оказать качественную юридическую помощь в деле разной сложности.

Особенности компании.

Юридическая компания “Касьяненко и партнеры” начала свою работу еще в далеком 2008 году. За это время специалисты смогли набрать необходимый юридический опыт в решении судебных вопросов любой сложности. Теперь эта копания является одной из самых рейтинговых в Украине.

Юридическая компания предоставляет полный спектр услуг, которые используются в различных отраслях: конкурентное право, медиа-право, корпоративное, недвижимость, строительство, земельные споры и др.

Сейчас достаточно популярным направлением в юридической сфере являются кредитные споры. Очень многие доверчивые граждане берут кредиты, а затем ужасаются от появившихся процентов и задолженностей. Специалисты “Касьяненко и партнеры” имеют положительный опыт в кредитных спорах на стороне должника. Благодаря правильному подходу, юристы помогут уменьшить сумму задолженности или обжаловать действия банка.

Мало кто знает, но правильная юридическая помощь в ряде случаев может помочь списать до 80% долга от банка и сохранить все активы, которые собирались изымать из-за задолженности.

Глава компании - Дмитрий Касьяненко имеет большой опыт в банковском и корпоративном праве, поэтому предоставляет качественные юридические услуги по защите клиентов в различных судебных инстанциях.

Представленная компания предлагает следующие услуги в кредитных спорах:

• Адвокатские услуги. Благодаря опытным юристам, экономистам и антиколлекторам, заказчик получит высококвалифицированную антиколлекторскую юридическую помощь. Специалист поможет сэкономить время и деньги.

• Юридическая помощь. Компания предоставляет профессиональную юридическую помощь должникам от неправомерных действий банка. Специалисты оказывают квалифицированную помощь, связанную с вопросами относительно долга и его погашения.

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