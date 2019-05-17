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Рейтинг садовых кусторезов 2019 - ТОП-7

24 мая 2019 10:30  [40]

Кусторез– специализированный садовый инструмент, сродни известному всем секатору. С его помощью производится аккуратная обрезка кустов и побегов деревьев, в результате чего ветки не расслаиваются, а поверхность среза отличается ровностью и гладкостью.

Современное производство предлагает потребителям огромное множество моделей, выбрать среди которых самые лучшие поможет представленный ниже рейтинг.

1. AL-KO HT 550 Safety Cut

Устройство профессионального класса, гарантирующее качественное выполнение работ, в результате чего ветки кустов и деревьев будут выглядеть просто идеально.

Плюсы:

  • корпус, изготовленный из полиуретана, гарантирующий длительный срок службы изделию;
  • наличие встроенного уровня, обеспечивающего ровный горизонтальный рез;
  • гарантия максимальной безопасности для оператора при использовании.

Минусы:

  • не выявлено.

2. Stiga SHT 500

Электрический инструмент от шведского изготовителя позволяет создать идеальную живую изгородь, а также состричь траву на газоне.

Плюсы:

  • прочный корпус, устойчивый к коррозии;
  • безвредность для окружающей среды ввиду использования электроэнергии в качестве источника питания;
  • поворот рукоятки в 5 положениях.

Минусы:

  • недостаточное расстояние между зубцами.

3. Ikra Mogatec GBS 3,6 V

Садовые ножницы аккумуляторного типа отлично справляются с обрезкой травы и растительности. Компактность размеров дает возможность орудовать в самых труднодоступных местах.

Плюсы:

  • возможность для использования двух режущих насадок;
  • удобная замена режущих элементов;
  • высокая степень маневренности.

Минусы:

  • встроенный аккумулятор.

4. Einhell GC-EH 5550 (3403360)

Электрический кусторез, способный справиться с побегами любой плотности. С помощью данного устройства можно подстригать кусты и деревья, а также производить художественную стрижку вечнозеленых растений.

Плюсы:

  • редуктор, выполненный из качественного сплава, эффективно отводит тепло;
  • удобная ручка с прорезиненной поверхностью;
  • экономный расход энергоресурсов.

Минусы:

  • отсутствие поворотной рукояти.

5. Gardena EasyCut 450/50

Электрический садовый инструмент, облегчающий процедуру обрезки кустов и деревьев. Устройство выполнено из прочных материалов, что гарантирует ему высокую износостойкость.

Плюсы:

  • наличие качественного корпуса, устойчивого к коррозиям;
  • возможность осуществлять стрижку шириной до 500 мм;
  • наличие защитного чехла.

Минусы

  • меньшая мощность изделия, по сравнению с моделями конкурентов.

6. Yato YT-85021

Профессиональный кусторез бензинового типа предусматривает использование в том числе, и в бытовых условиях.

Плюсы:

  • эргономичность форм, позволяющая использовать аппарат с максимальным комфортом;
  • тщательно продуманная конструкция, допускающая применение устройства даже новичками;
  • наличие специальной антивибрационной системы.

Минусы:

  • несколько увеличенный вес.

7. Solo by AL-KO HT 4235

Аккумуляторное устройство применяется для обрезки кустов, деревьев и формирования живой изгороди. Аппарат широко применяется в бытовом сегменте, а также в парках и других зонах отдыха.

Плюсы:

  • электромотор асинхронного типа способствует высокому уровню продуктивности выполненных работ;
  • функционирование с небольшим уровнем вибрации облегчает труд оператора;
  • быстрый отвод тепла, предотвращающий перегрев корпуса;
  • экологичность использования агрегата.

Минусы:

  • длительное время для подзарядки аккумулятора.

 

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