Рейтинг садовых кусторезов 2019 - ТОП-7

Кусторез– специализированный садовый инструмент, сродни известному всем секатору. С его помощью производится аккуратная обрезка кустов и побегов деревьев, в результате чего ветки не расслаиваются, а поверхность среза отличается ровностью и гладкостью.

Современное производство предлагает потребителям огромное множество моделей, выбрать среди которых самые лучшие поможет представленный ниже рейтинг.

1. AL-KO HT 550 Safety Cut

Устройство профессионального класса, гарантирующее качественное выполнение работ, в результате чего ветки кустов и деревьев будут выглядеть просто идеально.

Плюсы:

корпус, изготовленный из полиуретана, гарантирующий длительный срок службы изделию;

наличие встроенного уровня, обеспечивающего ровный горизонтальный рез;

гарантия максимальной безопасности для оператора при использовании.

Минусы:

не выявлено.

2. Stiga SHT 500

Электрический инструмент от шведского изготовителя позволяет создать идеальную живую изгородь, а также состричь траву на газоне.

Плюсы:

прочный корпус, устойчивый к коррозии;

безвредность для окружающей среды ввиду использования электроэнергии в качестве источника питания;

поворот рукоятки в 5 положениях.

Минусы:

недостаточное расстояние между зубцами.

3. Ikra Mogatec GBS 3,6 V

Садовые ножницы аккумуляторного типа отлично справляются с обрезкой травы и растительности. Компактность размеров дает возможность орудовать в самых труднодоступных местах.

Плюсы:

возможность для использования двух режущих насадок;

удобная замена режущих элементов;

высокая степень маневренности.

Минусы:

встроенный аккумулятор.

4. Einhell GC-EH 5550 (3403360)

Электрический кусторез, способный справиться с побегами любой плотности. С помощью данного устройства можно подстригать кусты и деревья, а также производить художественную стрижку вечнозеленых растений.

Плюсы:

редуктор, выполненный из качественного сплава, эффективно отводит тепло;

удобная ручка с прорезиненной поверхностью;

экономный расход энергоресурсов.

Минусы:

отсутствие поворотной рукояти.

5. Gardena EasyCut 450/50

Электрический садовый инструмент, облегчающий процедуру обрезки кустов и деревьев. Устройство выполнено из прочных материалов, что гарантирует ему высокую износостойкость.

Плюсы:

наличие качественного корпуса, устойчивого к коррозиям;

возможность осуществлять стрижку шириной до 500 мм;

наличие защитного чехла.

Минусы

меньшая мощность изделия, по сравнению с моделями конкурентов.

6. Yato YT-85021

Профессиональный кусторез бензинового типа предусматривает использование в том числе, и в бытовых условиях.

Плюсы:

эргономичность форм, позволяющая использовать аппарат с максимальным комфортом;

тщательно продуманная конструкция, допускающая применение устройства даже новичками;

наличие специальной антивибрационной системы.

Минусы:

несколько увеличенный вес.

7. Solo by AL-KO HT 4235

Аккумуляторное устройство применяется для обрезки кустов, деревьев и формирования живой изгороди. Аппарат широко применяется в бытовом сегменте, а также в парках и других зонах отдыха.

Плюсы:

электромотор асинхронного типа способствует высокому уровню продуктивности выполненных работ;

функционирование с небольшим уровнем вибрации облегчает труд оператора;

быстрый отвод тепла, предотвращающий перегрев корпуса;

экологичность использования агрегата.

Минусы:

длительное время для подзарядки аккумулятора.

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