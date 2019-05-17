Рейтинг садовых кусторезов 2019 - ТОП-7

Кусторез– специализированный садовый инструмент, сродни известному всем секатору. С его помощью производится аккуратная обрезка кустов и побегов деревьев, в результате чего ветки не расслаиваются, а поверхность среза отличается ровностью и гладкостью.
Современное производство предлагает потребителям огромное множество моделей, выбрать среди которых самые лучшие поможет представленный ниже рейтинг.
Устройство профессионального класса, гарантирующее качественное выполнение работ, в результате чего ветки кустов и деревьев будут выглядеть просто идеально.
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Электрический инструмент от шведского изготовителя позволяет создать идеальную живую изгородь, а также состричь траву на газоне.
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Садовые ножницы аккумуляторного типа отлично справляются с обрезкой травы и растительности. Компактность размеров дает возможность орудовать в самых труднодоступных местах.
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Электрический кусторез, способный справиться с побегами любой плотности. С помощью данного устройства можно подстригать кусты и деревья, а также производить художественную стрижку вечнозеленых растений.
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Электрический садовый инструмент, облегчающий процедуру обрезки кустов и деревьев. Устройство выполнено из прочных материалов, что гарантирует ему высокую износостойкость.
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Профессиональный кусторез бензинового типа предусматривает использование в том числе, и в бытовых условиях.
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Аккумуляторное устройство применяется для обрезки кустов, деревьев и формирования живой изгороди. Аппарат широко применяется в бытовом сегменте, а также в парках и других зонах отдыха.
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