Потепление до +20° прогнозируется в Нижегородской области. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева со ссылкой на Гидрометцентр.
Сегодня, 24 мая, солнечно, но прохладно: при северном ветре всего +15°, в ночные часы +2,+5°, местами заморозки 0…-2°.
25 мая будет без осадков. Днем воздух прогреется до +18…+20°, минимальные значения ночью около +10°.
26 мая при переменной облачности и южном ветре местами кратковременные грозовые дожди. Дневная температура воздуха +20…+23°, ночью +10…+12°.
27 мая – неустойчивая с дождями и грозами погода. Максимальная температура +19…+22°, ночь. +10…+12°.
Напомним, молния ударила в жилой дом в Сергаче Нижегородской области.
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