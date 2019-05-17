Потепление до +20° прогнозируется в Нижегородской области Общество

Потепление до +20° прогнозируется в Нижегородской области. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева со ссылкой на Гидрометцентр.

Сегодня, 24 мая, солнечно, но прохладно: при северном ветре всего +15°, в ночные часы +2,+5°, местами заморозки 0…-2°.

25 мая будет без осадков. Днем воздух прогреется до +18…+20°, минимальные значения ночью около +10°.

26 мая при переменной облачности и южном ветре местами кратковременные грозовые дожди. Дневная температура воздуха +20…+23°, ночью +10…+12°.

27 мая – неустойчивая с дождями и грозами погода. Максимальная температура +19…+22°, ночь. +10…+12°.

Напомним, молния ударила в жилой дом в Сергаче Нижегородской области.