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Общество

Потепление до +20° прогнозируется в Нижегородской области

24 мая 2019 10:41  [42] Общество

Потепление до +20° прогнозируется в Нижегородской области. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева со ссылкой на Гидрометцентр.

Сегодня, 24 мая, солнечно, но прохладно: при северном ветре всего +15°, в ночные часы +2,+5°, местами заморозки 0…-2°.

25 мая будет без осадков. Днем воздух прогреется до +18…+20°, минимальные значения ночью около +10°.

26 мая при переменной облачности и южном ветре местами кратковременные грозовые дожди. Дневная температура воздуха +20…+23°, ночью +10…+12°.

27 мая – неустойчивая с дождями и грозами погода. Максимальная температура +19…+22°, ночь. +10…+12°.

Напомним, молния ударила в жилой дом в Сергаче Нижегородской области.

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