Специализированная организация по приему лома кабеля

Прием лома кабеля специализированными организациями проводится только с учетом определенных аспектов.

Кабельные изделия имеют ограниченный срок службы. Поэтому их нужно своевременно менять. Как следствие, возникает закономерный вопрос, куда девать лом кабеля, который непригоден для дальнейшего использования? Его приемом занимаются специализированные организации. Сдать лом кабеля можно здесь https://keramet.ru/priem-loma-neochishennogo-kabelya-v-opletke-v-moskve-i-oblasti/.

Виды кабеля для приема.

В специализированных организациях принимается, как кабельная продукция б/у, так и новые изделия, которая представляет собой отходы после монтажа, складские остатки, некондицию или неликвиды.

Отходы кабеля являются ценным сырьем для переработки. Востребованным является коаксиальный кабель. Данный вид отличается наличием двух проводников. Стоимость коаксиального лома зависит от количества содержания ценных цветных металлов и степени очистки кабеля. Но наиболее часто предлагаемым является алюминиевый или медный силовой провод.

Неликвидный кабель всегда очень востребован. Обычно его сдают после того, как он пролежал на складе длительное время и потерял свои свойства. Он принимается в бобинах или мотках. Неликвидный кабель может быть различного назначения, но всегда прием таких изделий с наличием заводской маркировки является более предпочтительным.

Факторы, влияющие на стоимость.

Если сдаётся неочищенный лом кабеля, то стоимость определяется по справочникам путем взвешивания контрольного образца. В специализированных организациях всегда очень хорошо организован процесс приема и предлагается конкурентная закупочная цена. При этом оплата за полученный лом выполняется сразу.

На стоимость лома кабеля влияют несколько факторов. Прежде всего, учитывается его состав. Различные металлы отличаются стоимостью. Кроме того приемщик всегда обращает внимание на качество и чистоту используемых материалов. При наличии большого количества неметаллических включений на кабеле цена может быть значительно снижена. Именно поэтому рекомендуется предварительно очистить изделия, чтобы повысить его ликвидность. Обязательно нужно устранить ржавчину и любые загрязнения.

Но, несмотря на строгий подход к установке цены, следует отметить, что кабельные изделия всегда принимаются по достаточно высокой стоимости. Именно поэтому процедуру сдачи лома кабеля можно считать финансово выгодным мероприятием. Кроме того очень важно что принимаются различные виды кабеля по стандартной схеме, которая всегда понятная и приемлемая.

Процедура приема лома кабеля осуществляется исключительно на законных основаниях. Всегда оформляется официальный акт приема-передачи металлолома. В результате этого можно всегда рассчитывать на защиту собственных прав и интересов. Очень удобно, что можно заказать доставку лома кабеля в специализированных компаниях в пункт приема на выгодных условиях. Любые дополнительные консультации от специалистов можно получить по контактным телефонам, указанным на сайте.

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