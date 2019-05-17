Диваны коллекции Ливерпуль и Ливерпуль Квадро производителя Мегалон

Ливерпуль — коллекция компактной мягкой мебели. В ней представлены простые прямые диваны, кресла, а также угловые модели. Все предметы удачно сочетаются между собой, что позволяет использовать их в одном помещении для меблировки квартиры, здания.

Основа коллекции — диваны-аккордеоны на металлическом каркасе. Они, как и кресла-кровати, легко раскладываются, обеспечивая место для сна. Помимо этого, вы можете выбрать не раскладную мебель: кресло для отдыха, мебельный уголок со столиком. В качестве наполнителя мягких частей используется экономичный пенополиуретан.

Ливерпуль Квадро — большая коллекция прямых и угловых диванов, оформленных в едином узнаваемом стиле. Вся мебель изготавливается на деревянном каркасе и комплектуется традиционными пружинными блоками. Диваны легко раскладываются, образуя просторное и удобное спальное место для двух человек. В качестве облицовки используется как ткань, так и искусственная кожа.

В коллекции Ливерпуль Квадро есть сравнительно небольшие прямые модели, а также угловые Г-образные и габаритные П-образные модификации. Вы можете выбрать подходящее решение индивидуально для своего интерьера.

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