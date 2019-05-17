Нижегородцы смогут задать вопросы на тему организации похорон по "горячей линии" 3 июня Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Департамент благоустройства Нижнего Новгорода 3 июня проведет "горячую телефонную линию" на тему похорон. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Вопросы по теме "Наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются жители города при организации похорон" можно задать по телефону 434-55-37.

Напомним, что количество мест для захоронений планируется увеличить на двух кладбищах в Нижнем Новгороде в 2019 году. Речь идет о "Ново-Сормовском" кладбище и кладбище "Березовая пойма".

На кладбище "Ново-Сормовское" планируется ввести в эксплуатацию 7,39 га площадей. Там будет организован "квартал общегородских захоронений", "квартал ветеранов", "квартал семейных захоронений". Начало освоение участка запланировано на июнь 2019 года.

На территории кладбища "Березовая Пойма" планируется ввести в эксплуатацию дополнительно 0,5 га для 600 захоронений, что продлит работу кладбища на 5 лет.

Напомним также, что оцифровку мест захоронения планируется осуществить на нижегородских кладбищах. Первым из них станет кладбище "Нижегородское".