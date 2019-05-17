АНО "Агентство по развитию исторической среды": что это даст Нижнему Новгороду Экономика

Фото: из соцсети Facebook, Алексей Фоменко

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Автономную некоммерческую организацию "Агентство по развитию исторической среды" хотят создать в Нижнем Новгороде. Соответствующее поручение дал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. По задумке, АНО выступит оператором по работе с объектами культурного наследия и исторической застройки, что позволит сохранить идентичность города. Общественники представили концепцию нового АНО депутатам на заседании постоянной комиссии Нижегородской думы по развитию города, строительству и архитектуре. Попробуем разобраться, что именно АНО "АРИС НН" планирует изменить в городе.

В 2018 году в Нижнем Новгороде выявлено 40 объектов культурного наследия

Как сообщила кандидат исторических наук, эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова, в 2018 году в Нижнем Новгороде было выявлено 40 объектов культурного наследия. Все это – деревянные дома исторической застройки. Многие из них уже признаны аварийными. По ее словам, сейчас управление государственной охраны объектов культурного наследия получило госзаказ на проведение необходимых экспертиз. Все они подтверждены бюджетными средствами и начнутся уже в июле.

По ее мнению, на сегодняшний день у городского исторического фонда много проблем. Это и большое количество разрушающихся объектов, и отсутствие у них владельцев, которые могли бы содержать здания в порядке, и нехватка у городской администрации опыта по сохранению деревянного массива домов, и неимение правовой базы, которая могла бы регулировать взаимоотношение собственников.

Фото: Алексей Фоменко

АНО "АРИС НН" ставит своей целью запустить экономику культурного наследия

АНО будет выполнять функции заказчика по сохранению объектов культурного наследия и ценных объектов исторической среды.

Как видят эту процедуру общественники: для каждого объекта культурного наследия нужно найти новых владельцев либо арендаторов. Желательно, чтобы у них уже были разработаны проекты реставрации и комплексная концепция развития территорий.

Кроме того, в планах привлечение внебюджетных средств - АНО "АРИС НН" должно выйти на самоокупаемость. Анна Давыдова привела в качестве примера опыт Томска, Иркутска и Коломны.

Фото: Александр Сакалов, Томск

"Коломну превратили в туристический кластер общероссийского значения. Туристической поток в город стал достигать 1250 тысяч человек. Коломна получает 3-4 млрд рублей в год дохода от туризма. А все потому, что в исторические центры пришли инвесторы, готовые работать по государственно-частному партнерству, и у них получилось сохранить историческую среду", - сказала она.

В Томске пошли по другому пути – муниципалитет представляет инвесторам дома в аренду на 49 лет. Причем сначала дом, затем земельный участок, чтобы у него "не было желания этот дом разобрать или сжечь". Регулируют этот процесс семь правовых актов.

Что касается Иркутска, там был разработан проект реновации большого квартала, восстановлено более 50 деревянных домов.

"Этот квартал приносит более миллиарда налоговых поступлений в бюджет разных уровней за счет государственно-частного партнерства между сообществом, инвесторами, пиаром и АНО. Правда, в основном, за счет торговых центров", - пояснила эксперт.

Также АНО "АРИС НН", по словам Анны Давыдовой, намерено заняться созданием общественной реставрационной базы, поскольку сейчас существует проблема со специалистами.

"Том Сойер Фест" и исторический квартал

Пилотный проект восстановления исторической среды планируется реализовать в квартале церкви Трех святителей.

В рамках фестиваля "Том Сойер" в Нижнем Новгороде в прошлом году силами волонтеров, спонсоров и власти был отремонтирован дом № 18 по ул. Короленко 1891 года постройки (дом вдовы титулярного советника Авдотьи Скворцовой). Работы включали ремонт отмостки, замену отливов, частичное восстановление резьбы на наличниках, частичный ремонт кровли, покраску дома, восстановление крыльца. Внутри ремонт не проводился.

Фото: Алексей Фоменко

Фото: Алексей Фоменко (дом до проведения ремонтных работ)

Фото: Алексей Фоменко (дом после проведения ремонтных работ)

По словам Анны Давыдовой, в общей сложности на реставрацию этого дома необходимо порядка 9 млн рублей.

Отметим, что в этом году фестиваль продолжится в историческом квартале. Он будет проходить три месяца. Старт 1 июня. Участники фестиваля будут ремонтировать три дома: ул.Новая,22А; ул. Новая,20 и ул. Короленко,16.

Кроме того, как рассказал градозащитник Станислав Дмитриевский, на дом № 30А по ул. Короленко (также находится в квартале церкви Трех Святителей) еще в прошлом году нашелся инвестор, который располагает необходимыми средства и готов купить здание с целью его реставрации.

АНО "АРИС НН" снимет нагрузку с КУГИ и ЗР

Председатель КУГИ и ЗР Светлана Помпаева, в свою очередь, отметила, что автономная некоммерческая организация возьмет на себя функцию одного окна по взаимодействию с региональной властью, городской властью и общественностью. Она станет связующим звеном между ними. Это, по ее мнению, снимает существенную нагрузку с комитета управления городским имуществом.

Она подчеркнула, что у комитета есть разработки механизмов передачи объектов ОКН инвесторам, а также по функционалу и штатному расписанию АНО. Сейчас два объекта нежилого фонда уже готовы к передаче инвесторам.

Комиссия по развитию города приняла решение в июне еще раз встретиться и детально обсудить вопрос о создании новой автономной некоммерческой организации, а также конкретные проекты нормативных правовых документов по передаче объектов культурного наследия инвесторам.