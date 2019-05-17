"Новый центр в Кстове поможет значительно улучшить качество дорожного покрытия в России", - Глеб Никитин Бизнес

Фото: ПАО ЛУКОЙЛ

"Новый центр в Кстове поможет решить одну из застарелых российских проблем - значительно улучшить качество дорожного покрытия", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам открытия данного центра.

В Кстове 24 мая ПАО "ЛУКОЙЛ" открыло научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам. В церемонии приняли участие президент компании Вагит Алекперов, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, а также руководители и эксперты дорожно-строительных компаний и отраслевых научных организаций.

"Научно-исследовательский центр стал единственным в России, расположенным именно на территории нефтеперерабатывающего завода в непосредственной близости от крупнейшей площадки по производству битумов. Такое решение полностью соответствует стратегическим задачам развития Нижегородской области. Нефти и газа у нас нет, но есть талантливые люди и мощная промышленная база. Крайне интересна для нас и специализация центра – исследование свойств битумов и асфальтобетонных смесей, а также разработка новых продуктов", - сказал Глеб Никитин.

По словам главы региона, НИЦ "поможет решить одну из застарелых российских проблем – значительно улучшить качество дорожного покрытия".

"Мы сами обязательно будем присматриваться и сотрудничать для того, чтобы продукция, разработанная и произведённая на территории региона, находила самое широкое применение на нижегородских дорогах!" - добавил Глеб Никитин по итогам рабочей встречи с Вагитом Алекперовым.

"ЛУКОЙЛ последовательно повышает эффективность своих нефтеперерабатывающих предприятий, осваивает производство новых продуктов, в том числе битумов следующего поколения. Стратегическая задача Научно-исследовательского центра – стать единой площадкой для взаимодействия дорожно-строительных организаций и научного сообщества для решения актуальных вопросов развития дорожного хозяйства. Разработка современных битумных материалов с учетом особенностей климата российских регионов позволит значительно улучшить качество дорог в стране", – отметил Вагит Алекперов.

Игорь Комаров также подчеркнул важность повышения износостойкости дорожного покрытия в непростых климатических условиях.

"Сегодня мы присутствовали на открытии центра разработок битумных материалов, который будет работать над повышением износостойкости дорожного покрытия, что особенно важно в наших суровых климатических условиях. В указе президента России Владимира Путина № 204 уделяется большое внимание развитию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Очень важно, чтобы люди видели реальные изменения качества дорожного покрытия в наших городах и селах, и новые технологии должны стать здесь нашим главными союзниками", - сказал Игорь Комаров.

Ранее сообщалось, что 24 мая 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов провели рабочую встречу в Нижнем Новгороде. В ходе встречи они обсудили сотрудничество Нижегородской области и ПАО "Лукойл". На данный момент компания реализует в регионе один из крупнейших инвестиционных проектов.