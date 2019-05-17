Демонтажем незаконных рекламных конструкций в Нижнем Новгороде займется новое подразделение Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде создано новое подразделение по демонтажу незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Самухин во время инспекционного выезда на ул.Родионова 24 мая 2019 года.

По словам Леонида Самухина, в прошлом году в городе было демонтировано 750 таких конструкций. Из них 150 собственники демонтировали добровольно, в остальных случаях демонтаж проводился принудительно с привлечением подрядчиков.

"Сейчас по инициативе мэра города Владимира Панова на базе МКУ "ГЦГиА" сформировано отдельное подразделение, которому поручено проводить демонтаж незаконных рекламных конструкций. Новое подразделение городской администрации существует только с 1 мая, но уже провело демонтаж 129 щитов", - сообщил Леонид Самухин, добавив, что новое подразделение позволяет экономить бюджетные средства.

В департаменте градостроительного развития и архитектуры напомнили, что карта размещения рекламных конструкция доступна на портале geonn.grad-nn.ru. Здесь нужно включить вкладку "схема размещения рекламных конструкций".

По информации департамента, из 4 000 уже утвержденных мест для рекламных конструкций около 2 000 мест остаются вакантными. Кроме этого, департамент принимает предложения от всех желающих по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций.

Напомним, в марте этого года правила установки и эксплуатации рекламных конструкций изменили в Нижнем Новгороде.