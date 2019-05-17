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Экономика

Нижегородская область внедрит блокчейн-технологии в госуправление первая в России

24 мая 2019 17:35  [41] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородская область внедрит блокчейн-технологии в госуправление первая в России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект по внедрению блокчейн-технологий в государственное управление на конференции ЦИПР-2019. Первым таким проектом в регионе станет система гражданского голосования "Город N", работающая на платформе Vostok.

Использование этого приложения, позволит жителям распределять собственные налоги между различными категориями расходов (такими как образование, дороги, благоустройство и т.д.), а также более детально разделять их по подкатегориям.

Отмечается, что приложение позволяет однозначно идентифицировать жителей Нижегородской области благодаря интеграции с порталом "Госуслуги", а также автоматически определяет размер их отчислений в местный бюджет – благодаря интеграции с системой межведомственного электронного взаимодействия.

"Мы активно исследуем мировую практику использования технологий блокчейн в госуправлении.  Благодаря новым технологиям жители будут активнее вовлечены в управление своим городом через инициативное, так называемое "партисипаторное " бюджетирование", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Технология "блокчейн" позволит нам обеспечить максимальную прозрачность и честность в отношениях человека и государства. Это возможность для построения равных отношений, когда гражданин видит свой вклад в общее развитие, и у него появляется возможность строже спрашивать с государства. Надеемся, что наш опыт будет позитивно воспринят и в других регионах", - добавил он

Внедрить систему в пилотном режиме планируется при формировании бюджета на 2020 год.

Ранее Глеб Никитин сообщил о планах по подписанию соглашения о развитии инициативного бюджетирования в Нижегородской области. В регионе планируется создание нескольких зон тестирования продуктов, разрабатываемых на базе блокчейн-технологий и охватывающих такие области как государственные услуги и сервисы, земельные кадастры и реестры недвижимости, городское и местное самоуправление, создание муниципальных информационных систем, создание цифровых профилей граждан, оптимизация эффективности и скорости электронного документооборота и др.

Ожидается, что Национальный центр информатизации Госкорпорации Ростех также обеспечит интеграцию технологий распределённого реестра в другие регионы России.

Ранее сообщалось, что разработчик блокчейн-продуктов Vostok будет сотрудничать с Нижегородской областью в сфере цифровых технологий.

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