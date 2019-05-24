"Рассчитываем, что нижегородские вузы будут выпускать до 3 тысяч IT-специалистов в год к 2024 году", - Глеб Никитин Общество

Фото: Пресс-служба конференции ЦИПР

"Рассчитываем, что нижегородские вузы будут выпускать до 3 тысяч IT-специалистов в год к 2024 году", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Нижегородская область представила на конференции цифровые платформы, привлекающие жителей к процессам управления.

По словам губернатора, это один из наиболее приоритетных для региона нацпроектов, так как он позволяет сделать жизнь нижегородцев не только современнее и технологичнее, но и комфортнее.

"Ресурсов для его реализации в нашем регионе более чем достаточно. В области сосредоточено свыше 700 компаний IT-профиля, работает более 24 тысяч IT-специалистов, ежегодно из вузов выпускается порядка 1,6 тысяч человек. Безусловно, потребности региона шире, поэтому рассчитываем, что вузы в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" будут выпускать до 3 тысяч IT-специалистов к 2024 году. Этому, в том числе, должна поспособствовать платформа HiBrain. Она предполагает интеграцию компаний, у которых есть вакансии, обучающих площадок и потенциальных IT-специалистов", - подчеркнул Глеб Никитин.

В рамках конференции областное правительство презентовало цифровые платформы, которые в том числе позволяют вовлекать жителей в процессы управления регионом: портал Стратегии развития Нижегородской области, "Команда Правительства", "Цифровой муниципалитет" (Саров).