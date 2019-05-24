Последние новости рубрики Общество
24 мая 2019 19:01  [28] Нижний сегодня: главные события дня
24 мая 2019 18:08  [73] "Рассчитываем, что нижегородские вузы будут выпускать до 3 тысяч IT-специалистов в год к 2024 году", - Глеб Никитин
24 мая 2019 17:42  [327] Запрет на движение транспорта будет действовать до конца лета в районе нижегородских улиц Бекетова-Пушкина
24 мая 2019 16:56  [107] Праздничное открытие магазина одежды "Сливки" состоится в нижегородском ТЦ "Муравей" 25 мая
24 мая 2019 16:51  [89] Основной этап ЕГЭ в Нижегородской области стартует 27 мая
24 мая 2019 16:29  [224] Нижегородский водоканал начал прием заявок через МФЦ
24 мая 2019 16:06  [142] Более 40 жителей Дзержинска наградят Почетными грамотами города
24 мая 2019 15:22  [120] Делегация из Сербии посетила Нижний Новгород и участвовала в конференции "Вместе в будущее"
24 мая 2019 15:17  [183] Владимир Панов сообщил о возврате первого автобуса-гармошки на нижегородский маршрут
24 мая 2019 13:36  [215] "Единая Россия" предложила установить новое почётное звание в России - "Город военно-трудовой славы"
Общество

"Рассчитываем, что нижегородские вузы будут выпускать до 3 тысяч IT-специалистов в год к 2024 году", - Глеб Никитин

24 мая 2019 18:08  [73] Общество

Фото: Пресс-служба конференции ЦИПР

"Рассчитываем, что нижегородские вузы будут выпускать до 3 тысяч IT-специалистов в год к 2024 году", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Нижегородская область представила на конференции цифровые платформы, привлекающие жителей к процессам управления.

По словам губернатора, это один из наиболее приоритетных для региона нацпроектов, так как он позволяет сделать жизнь нижегородцев не только современнее и технологичнее, но и комфортнее.

"Ресурсов для его реализации в нашем регионе более чем достаточно. В области сосредоточено свыше 700 компаний IT-профиля, работает более 24 тысяч IT-специалистов, ежегодно из вузов выпускается порядка 1,6 тысяч человек. Безусловно, потребности региона шире, поэтому рассчитываем, что вузы в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" будут выпускать до 3 тысяч IT-специалистов к 2024 году. Этому, в том числе, должна поспособствовать платформа HiBrain. Она предполагает интеграцию компаний, у которых есть вакансии, обучающих площадок и потенциальных IT-специалистов", - подчеркнул Глеб Никитин.

В рамках конференции областное правительство презентовало цифровые платформы, которые в том числе позволяют вовлекать жителей в процессы управления регионом: портал Стратегии развития Нижегородской области, "Команда Правительства", "Цифровой муниципалитет" (Саров).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph