Специалисты рассказали, как совместить в одном телевизоре цифровой и аналоговый эфир Общество

Третий этап перехода на цифровое вещание 20 федеральных телеканалов состоится в Нижегородской области, как и во всех регионах РФ, 3 июня, напоминает ТК "Волга".

Необходимость такого "прояснения" назрела в связи с тем, что, как показала проведенная телекомпанией "Волга" "горячая линия", с подачи главным образом федеральных телеканалов к моменту перехода на цифру нагнетается излишний ажиотаж среди зрителей, которые привыкли смотреть и доверять прежде всего местным программам и телеканалам.

Специалисты рассказали ТК "Волга", как кроме вещания в кабельных сетях, в интернете и со спутника ещё и совместить в одном телевизоре цифровой и аналоговый эфир.

"Региональный контент и местные телекомпании — какие бы рейтинги ни приводили в сравнении с мощными федеральными каналами — являются для наших людей, для нашего населения востребованными и очень важными", - заявил в интервью телекомпании "Волга" директор филиала РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" Михаил Небольсин.

Между тем, ни 3 июня, ни позже в обозримом времени никто аналоговое вещание региональных телеканалов отключать уже не собирается: постановлением правительства и аналоговое телевещание, и лицензии на него утверждены и продлены по сути как бессрочные. Более того — в профильном министерстве правительства и в медиасообществе разрабатывается и обсуждается вариант предоставления крупнейшим региональным телекомпаниям возможности вещать ежедневными эфирными "врезками" до пяти часов в сутки в цифровом формате на федеральной частоте одного из каналов первого мультиплекса - "Общественного телевидения России".

По оценке специалистов РТРС и профильных чиновников министерства связи, преимущественное право такого цифрового вещания должна получить телекомпания, обладающая статусом "обязательного общедоступного канала" в своем регионе. В Нижегородской области по итогам проведенного федерального конкурса в таком статусе работает именно телекомпания "Волга".

"Преимуществом обязательного общедоступного канала станет размещение именно этого регионального контента в цифровом формате на канале ОТР", - заявил со ссылкой на федеральное министерство замминистра информационных технологий и связи Нижегородской области Алексей Воробьев. По его информации, телекомпания "Волга" может начать вещание в цифровом формате на канале ОТР в первом мультиплексе уже с октября этого года.

Статус обязательного общедоступного канала означает и то, что вещание "Волги" должно быть в обязательном порядке обеспечено во всех кабельных сетях на фиксированной 21-й кнопке. Директор филиала РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" Михаил Небольсин подтверждает профессиональную оценку, что "нахождение в кабеле на 21-й кнопке — это конечно же стратегическое преимущество" перед другими региональными каналами в перспективах цифрового вещания. Об этом же ранее в интервью телекомпании "Волга" заявлял и генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких.

"Я считаю, что ваши перспективы хороши, то есть они и так лучше, чем у остальных телекомпаний в области, поскольку... вас обязаны бесплатно вещать кабельщики всей области", - заявил в интервью телекомпании "Волга" руководитель одного из наиболее авторитетных профессиональных медиасообществ страны.

Кроме того, полтора года назад "Волга" вышла на спутник, и теперь эфирный телесигнал доступен в любой, даже самой отдаленной точке региона. А примерно год назад телекомпания "Волга" получила ещё и лицензию не только на региональное, но и на федеральное вещание.

Разъясняя ситуацию, связанную с отключением аналогового вещания федеральных телеканалов, руководители областного министерства связи и регионального подразделения РТРС одновременно подтвердили высокий интерес нижегородских зрителей к программам региональных телекомпаний, в первую очередь — телекомпании "Волга". Эксперты рекомендовали зрителям, заинтересованным в качественном приеме телевизионного сигнала "Волги", быть осмотрительнее в предложениях и действиях, связанных с перенастройкой антенн и телевизоров, а также обращаться с вопросами на специально организованные "горячие линии". Кроме того, авторитетные представители Минсвзяи и РТРС наглядно продемонстрировали, как при переходе на новый формат передачи и приема сигнала высокого качества совместить в одном телевизоре и цифру, и аналог.

Подробности и особенности важной ситуации — в программе "Послесловие.События недели".