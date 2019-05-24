Последние новости рубрики Политика
26 мая 2019 22:38  [69] Предварительные итоги голосования в Нижегородской области подвели в "Единой России"
26 мая 2019 20:24  [142] Предварительное голосование "Единой России" завершилось в Нижегородской области
26 мая 2019 19:28  [99] Самая высокая явка на праймериз "Единой России" регистрируется в Сормовском районе
26 мая 2019 16:57  [199] Более 17 тысяч нижегородцев участвовали в предварительном голосовании за кандидатов от "Единой России"
26 мая 2019 15:43  [176] "Спасибо всем нижегородцам, что активно участвуют во внутрипартийном голосовании", - Денис Москвин
26 мая 2019 14:02  [182] Почти 9 тысяч избирателей участвовали в предварительном голосовании за кандидатов от "Единой России"
26 мая 2019 13:24  [227] "Предварительное голосование помогает понять, насколько жителям интересна твоя программа", - Татьяна Скоробогатова
26 мая 2019 08:30  [133] Счетные участки для предварительного голосования "Единой России" открылись в Нижегородской области
25 мая 2019 12:37  [261] Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов проведет личный прием граждан 14 июня
25 мая 2019 10:28  [281] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова с 55-летием
Политика

Предварительные итоги голосования в Нижегородской области подвели в "Единой России"

26 мая 2019 22:38  [69] Политика

Предварительные итоги голосования в Нижегородской области подвели в "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

По предварительной информации участковых счетных комиссий, средняя явка на праймериз "Единой России" составила более 8,5% от общего числа избирателей. Всего в Нижнем Новгороде, районах и городских округах региона проголосовало почти 27 тысяч человек.

В областном центре, где проходило голосование по выдвижению кандидатов от партии на довыборы депутатов городской Думы, участие в голосовании приняли более 11,5 тысяч нижегородцев.

По предварительным результатам, наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты:

Избирательный округ №9 (Ленинский район):
-Татьяна Скоробогатова - председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области – 73,1%

Избирательный округ №15 (Канавинский район):
- Руслан Станчев - генеральный директор телекомпании "Волга" - 73,6%

Избирательный округ №16 (Канавинский район):
- Инна Ванькина - директор Нижегородского государственного цирка – 69,7%

Избирательный округ №21 (Сормовский район):
- Павел Пашинин - директор по развитию ООО "Нижегородский завод теплообменного оборудования" - 75,1%

Избирательный округ №24 (Сормовский район):
- Евгений Костин - президент Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития - 76,8%

В Кстовском районе выбирали кандидата на довыборы депутата Законодательного собрания по избирательному округу №20. На счетные участки там пришли более 8,2 тысяч избирателей. Из трех претендентов наибольшее количество голосов набрал заместитель генерального директора по связям с общественностью - начальник Центра ООО "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез" Антон Гребень – 87,2%.

Напомним, по итогам голосования победители будут выдвинуты НРО партии "Единая Россия" на выборы депутатов разного уровня, которые состоятся 8 сентября текущего года.

Официальные итоги предварительного голосования будут подведены на заседании оргкомитета НРО партии "Единая Россия" в понедельник, 27 мая.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph