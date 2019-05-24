Предварительные итоги голосования в Нижегородской области подвели в "Единой России" Политика

Предварительные итоги голосования в Нижегородской области подвели в "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

По предварительной информации участковых счетных комиссий, средняя явка на праймериз "Единой России" составила более 8,5% от общего числа избирателей. Всего в Нижнем Новгороде, районах и городских округах региона проголосовало почти 27 тысяч человек.

В областном центре, где проходило голосование по выдвижению кандидатов от партии на довыборы депутатов городской Думы, участие в голосовании приняли более 11,5 тысяч нижегородцев.



По предварительным результатам, наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты:

Избирательный округ №9 (Ленинский район):

-Татьяна Скоробогатова - председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области – 73,1%

Избирательный округ №15 (Канавинский район):

- Руслан Станчев - генеральный директор телекомпании "Волга" - 73,6%

Избирательный округ №16 (Канавинский район):

- Инна Ванькина - директор Нижегородского государственного цирка – 69,7%

Избирательный округ №21 (Сормовский район):

- Павел Пашинин - директор по развитию ООО "Нижегородский завод теплообменного оборудования" - 75,1%

Избирательный округ №24 (Сормовский район):

- Евгений Костин - президент Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития - 76,8%

В Кстовском районе выбирали кандидата на довыборы депутата Законодательного собрания по избирательному округу №20. На счетные участки там пришли более 8,2 тысяч избирателей. Из трех претендентов наибольшее количество голосов набрал заместитель генерального директора по связям с общественностью - начальник Центра ООО "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез" Антон Гребень – 87,2%.

Напомним, по итогам голосования победители будут выдвинуты НРО партии "Единая Россия" на выборы депутатов разного уровня, которые состоятся 8 сентября текущего года.

Официальные итоги предварительного голосования будут подведены на заседании оргкомитета НРО партии "Единая Россия" в понедельник, 27 мая.