Как выбрать ПИФ?

Первые инвестиционные фонды – это специальные организации, которые предназначены для тех, кто самостоятельно инвестирует на современном фондовом рынке. В этом случае можно попробовать получить достойную прибыль даже с небольшой суммой. Предполагается покупка ценных бумаг, которые в дальнейшем будут приносить оптимальный уровень дохода. Нужно отметить, что доходность фонда представляет собой прирост стоимости пая в процентах с учетом комиссионных платежей управляющей компании. Планируя купить ПИф, необходимо правильно выбрать организацию для последующего сотрудничества с ней.

Как правильно выбрать ПИФ?

Нужно понимать, что ПИФ – это инвестиционный инструмент, который предполагает долгосрочные вложения. Нежелательно ориентироваться на краткосрочные изменения котировок фондового рынка. Необходимо понимать, что инвестирование осуществляется на срок не менее трех лет.

Выбирая ПИФ, необходимо учитывать предполагаемый уровень риска, который должен быть оптимальным для инвестора. Риски и ожидаемая прибыль определяется категорией фонда.

Организации, которые нацелены на существенное увеличение цены пая, преимущественно обладают акциями, с чем связаны высокие риски потерь. Например, в 2008 году потери достигали 70-90%.

Фонды смешанных инвестиций отличаются более консервативным подходом. В их портфелях присутствуют акции и облигации. По этой причине риски потери снижаются.

Фонды недвижимости, художественных ценностей часто являются закрытыми, так как они рассчитаны только для квалифицированных инвесторов. Только профессионалы могут инвестировать в такие организации, рассчитывая на получение прибыли.

Фонды также бывают открытыми, интервальными и закрытыми. Частные лица могут стать членами далеко не всех организаций. Открытые фонды рассчитаны на то, что любой человек может мгновенно войти в него, интервальные – несколько раз в году, закрытые – практически никогда.

Данные ПИФа позволяют определить шансы на получение денежных средств. Стабильная доходность является хорошим признаком.

Паевые инвестиционные фонды обеспечивают возможность получения оптимальной прибыли для большинства участников.

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