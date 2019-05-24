Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижегородской области 14-летнего Олега Чигрина Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижегородской области 14-летнего Олега Чигрина. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

По информации поисковиков, в субботу 25 мая в 18:00 он ушел из дома в г. Володарск (ул. Мичурина д. 11).

Возможно, уехал в Дзержинск и не вернулся.

Приметы: рост 185 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в серо-голубую куртку, серые джинсы и серые кроссовки.

Информацию о местонахождении подростка можно сообщить на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51. Инфорг: 8920-111-74-27 Анастасия.