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Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижегородской области 14-летнего Олега Чигрина

27 мая 2019 09:57  [15] Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижегородской области 14-летнего Олега Чигрина. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

По информации поисковиков, в субботу 25 мая в 18:00 он ушел из дома в г. Володарск (ул. Мичурина д. 11).
Возможно, уехал в Дзержинск и не вернулся.

Приметы: рост 185 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в серо-голубую куртку, серые джинсы и серые кроссовки.

Информацию о местонахождении подростка можно сообщить на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51. Инфорг: 8920-111-74-27 Анастасия.

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