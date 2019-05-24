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Происшествия

Руководителей ТСЖ оштрафовали за сокрытие средств на счетах капремонта в Ленинском районе Нижнего Новгорода

27 мая 2019 10:16  [105] Происшествия

Руководителей ТСЖ оштрафовали за сокрытие средств на счетах капремонта в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 мая 2019 года.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что несколькими ТСЖ многоквартирных домов не были предоставлены в ГЖИ в срок сведения об остатках денежных средств на специальном счете для расходов на капитальный ремонт общедомового имущества.

В результате в их отношении было возбуждено девять административных дел. По результатам их рассмотрения мировыми судьями председатели ТСЖ привлечены к административной ответственности.

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