Руководителей ТСЖ оштрафовали за сокрытие средств на счетах капремонта в Ленинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Руководителей ТСЖ оштрафовали за сокрытие средств на счетах капремонта в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 мая 2019 года.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что несколькими ТСЖ многоквартирных домов не были предоставлены в ГЖИ в срок сведения об остатках денежных средств на специальном счете для расходов на капитальный ремонт общедомового имущества.

В результате в их отношении было возбуждено девять административных дел. По результатам их рассмотрения мировыми судьями председатели ТСЖ привлечены к административной ответственности.