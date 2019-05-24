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Экономика

Вторую очередь Центра обработки данных минфина РФ построят в Городце в I половине 2020 года

27 мая 2019 11:26  [30] Экономика

Вторую очередь Центра обработки данных минфина РФ построят в Городце Нижегородской области в I половине 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Ход строительства проверили члены Клуба парламентских журналистов при Заксобрании 24 мая во время выездного заседания. Мероприятие было организовано по инициативе депутата регионального парламента Александра Тимофеева и при поддержке руководства Городецкого района.

На сайте правительства РФ сообщается, что Центр обработки данных минфина России, построенный в Городце, является вторым в РФ (первый – в Дубне Московской области) и введен в эксплуатацию 7 декабря 2015 года.

Одним из основных направлений работы Центра является обеспечение предоставления информации и оказание государственных услуг гражданам и организациям. В 2018 году введена в промышленную эксплуатацию система хранения и обработки данных органов ЗАГС.

Комплекс рассчитан на обработку актов из 6363 органов ЗАГС по всей территории РФ, предусматривает около 15тысяч операторских подключений. В будущем комплекс будет использоваться как основной источник формирования Реестра населения России.

В настоящее время начато строительство второй очереди ЦОДа, здания площадью 4500 кв. метров. Объем инвестиций составляет 2,35 млрд рублей. Срок запуска в эксплуатацию – I половина 2020 года.

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