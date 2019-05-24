"Летняя погода" вернулась в Нижний Новгород Общество

"Летняя погода" вернулась в Нижний Новгород – столбики термометров на этой неделе поднимутся до +28°. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В понедельник 27 мая воздух прогреется до +20° днем, +10° ночью. Ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давление пониженное – 741 мм. рт. ст, что может повлиять на самочувствие некоторых нижегородцев.

Во вторник 28 мая термометры покажут +24°/+14°. Также прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь.

В среду 29 мая и четверг 30 мая температура воздуха днем будет составлять +28°, ночью +16…+18°. Небольшая облачность, без осадков

В пятницу 31 мая +27°/+17°. Переменная облачность, небольшой дождь.

К выходным жара спадет. В субботу 1 июня ожидается температура воздуха +26° днем, +17° ночью, кратковременные осадки. В воскресенье +24°/+13°, дождь.