Три новых мультимодальных маршрута свяжут Нижегородскую область и Москву в июле 2019 года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Три новых мультимодальных маршрута с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта свяжут Нижегородскую область и Москву в июле 2019 года. Об этом сообщили в Горьковском филиале АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД").

В компании пояснили, что ФПК с июля 2018 года организовала ежедневный мультимодальный маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта по маршруту Москва – Арзамас-2 – Дивеево. За время работы услугой мультимодального маршрута воспользовалось более 3,8 тысяч человек.

Сейчас для развития мультимодального сообщения планируется работа новых мультимодальных маршрутов "Москва – Нижний Новгород – Чебоксары"; "Москва- Нижний Новгород – Городец" и "Москва-Нижний Новгород-Арзамас".

Запуск новых мультимодальных маршрутов планируется в июле 2019 года.