Нижегородские власти помогут аграриям с покупкой новой техники Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство сельского хозяйства Нижегородской области приступило к подготовке программ по компенсации части затрат на покупку техники для предприятий, которые начнут обрабатывать простаивающие в регионе земли. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Такая техника станет необходима сельхозпредприятиям в связи с тем, что в регионе планируется ввести в оборот 19 тысяч га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Это почти на 1 тысячу га больше, чем в 2018 году.

"Первоочередной задачей является вовлечение в оборот неиспользуемой пашни, которую возможно ввести в оборот без значительных финансовых затрат", - сказал губернатор.

"Чтобы выращивать больше зерна, картофеля и других овощей в Нижегородской области, важно осваивать пустующие земли", - отметил Глеб Никитин.

"Рост собственного производства сельхозпродукции позволит сделать экологически чистые продукты питания доступнее для нижегородцев, обеспечение продовольственной безопасности региона - это стратегическая задача. Кроме того, чем больше земель обрабатывают нижегородские агропредприятия, тем больше новых рабочих мест для жителей районов области появляется в отрасли", - добавил глава региона.

"К сожалению, многие гектары пашни простаивают уже не один десяток лет, поэтому без дополнительной обработки таких земель ввести их в оборот невозможно. Мы понимаем, что предприятиям трудно самостоятельно покупать специальное оборудование для таких работ, поэтому я дал поручение включить в перечень субсидируемой за счет областного бюджета техники мульчеры. Помимо этого, региональный минсельхоз начал подготовку новых программ по компенсации части затрат на покупку техники для предприятий, которые начнут обрабатывать простаивающие земли", - сообщил губернатор.

По словам Глеба Никитина, программы субсидирования техники для обработки заброшенной пашни начнут работу с 2020 года, если их одобрит Законодательное собрание Нижегородской области.

Напомним, ранее глава региона принял решение увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы". В частности, Нижегородская область будет реализовывать проект "Экспорт продукции АПК".

Программа предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - с 226 млн долларов в 2017 году до 492 млн долларов к 2024 году".