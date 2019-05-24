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Политика

Председатель ЗС НО Евгений Лебедев провел личный прием граждан

28 мая 2019 09:32  [101] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев провел личный прием граждан 27 мая 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Нижегородке Людмиле Волковой были даны разъяснения по вопросам капитального ремонта, зачисления платы за отопление и электроэнергию в многоквартирном доме, за вывоз твердых бытовых отходов. В ходе обсуждения вопросов было отмечено, что если в квитанциях на оплату ЖКУ применяются тарифы на коммунальные ресурсы, отличные от тарифов, установленных решениями региональной службы по тарифам, заявитель вправе направить в адрес этой службы копии квитанций для принятия в отношении виновных лиц мер административного характера.

"Людей волнуют происходящие реформы в области ТКО, капитального ремонта. Сегодня мы обсуждали ряд вопросов от жителей Автозаводского района, которые связаны именно с этими темами. Законы работают, но вопросы, которые возникают у населения, требуют разъяснения. Их интересует не сам капитальный ремонт, а его нюансы. На встрече, кроме специалистов от Законодательного собрания, присутствовали представители Фонда капитального ремонта и домоуправляющей компании. Все вопросы, которые озвучили заявители, мы урегулировали в рамках приема", - отметил Евгений Лебедев.

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