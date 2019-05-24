Старинную деревянную мостовую обнаружили в Нижегородском кремле во время прокладки труб Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Старинную деревянную мостовую обнаружили в нижегородском кремле во время проведения земляных работ при прокладке труб. Исследованием находки занимаются сотрудники Института археологии РАН.



Мостовая относится предположительно к XVIII-XIX векам, она проходила по нынешнему Ивановскому съезду. До появления Зеленского съезда нижегородцы, чтобы спуститься в нижнюю часть города, пользовались Ивановским съездом, получившим свое название от Ивановской башни кремля, через которую он выходил на Нижний посад и улицу Рождественскую. Этот съезд начинается у Дмитриевской башни и насквозь пересекает кремль.

Мостовая находится на глубине около полуметра от нынешней поверхности Ивановского съезда. Под мостовой, на глубине около полутора метров, обнаружены остатки подпольного пространства дома, которые относятся, по предположению археологов, к XIV веку.

"Подобные исследования позволяют уточнить направление основных дорог и планировочную структуру внутри Нижегородского кремля", - сказал и.о. начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров.

После завершения исследовательских работ поверхность проезда будет восстановлена.

Напомним, что про основные достопримечательности кремля нижегородцы и гости города могут узнать благодаря современной системе навигации, которая появилась здесь в середине мая. Пять первых стендов установлены у Пороховой, Дмитровской, Кладовой башен и около площади Вечного огня.

В ближайшее время система навигации будет расширена: появятся два дополнительных стенда, десять указателей и информационные таблички на зданиях – объектах культурного наследия.

В августе прошлого года при раскопках в кремле был обнаружен некрополь (более 130 погребений).