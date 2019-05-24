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Общество

Доследственная проверка организована по факту исчезновения 16-летней Дилуры Бахадировой в Нижнем Новгороде

28 мая 2019 12:31  [81] Общество

Фото: ПСГ "Рысь"

Доследственная проверка организована по факту безвестного исчезновения 16-летней Дилуры Бахадировой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 28 мая 2019 года.

По предварительным данным, 21 мая 2019 года 16-летняя девушка ушла из квартиры дома, расположенного по ул. Коммунистической Канавинского района Нижнего Новгорода, и до настоящего времени местонахождение не известно. При этом, ее мама обратилась с заявлением в правоохранительные органы только 27 мая 2019 года.

Родители девушки являются гражданами иностранного государства, на территории Российской Федерации они находятся легально.

Пропавшая девушка не разговаривает на русском языке, отметили в СУ СК.

Ранее ПСГ "Рысь" давала ориентировки на поиск Дилуры.

Ее приметы: рост около 167 см, среднего телосложения, волосы черные прямые, длинные, глаза карие.

Была одета в джемпер удлиненный с пояском черного цвета, кофту коричневого цвета, брюки черного цвета, обута в лакированные туфли черного цвета.

Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемой девушке, просьба связаться со следователями СК по телефону: 8920-069-51-90.

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