Доследственная проверка организована по факту исчезновения 16-летней Дилуры Бахадировой в Нижнем Новгороде

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Доследственная проверка организована по факту безвестного исчезновения 16-летней Дилуры Бахадировой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 28 мая 2019 года.
По предварительным данным, 21 мая 2019 года 16-летняя девушка ушла из квартиры дома, расположенного по ул. Коммунистической Канавинского района Нижнего Новгорода, и до настоящего времени местонахождение не известно. При этом, ее мама обратилась с заявлением в правоохранительные органы только 27 мая 2019 года.
Родители девушки являются гражданами иностранного государства, на территории Российской Федерации они находятся легально.
Пропавшая девушка не разговаривает на русском языке, отметили в СУ СК.
Ранее ПСГ "Рысь" давала ориентировки на поиск Дилуры.
Ее приметы: рост около 167 см, среднего телосложения, волосы черные прямые, длинные, глаза карие.
Была одета в джемпер удлиненный с пояском черного цвета, кофту коричневого цвета, брюки черного цвета, обута в лакированные туфли черного цвета.
Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемой девушке, просьба связаться со следователями СК по телефону: 8920-069-51-90.
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