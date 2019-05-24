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Бизнес

Кадастровая палата начала предоставлять услуги по оформлению сделок с недвижимостью

28 мая 2019 15:24  [86] Бизнес

Фото: с сайта 2gis.ru

"Безопасное и оперативное проведение любых сделок с недвижимостью теперь готова осуществлять Кадастровая палата", - данное заявление на брифинге для СМИ сделала директор филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской области Оксана Штейн.

В связи с изменениями в уставе, Кадастровая палата по Нижегородской области предлагает заявителям новую услугу, позволяющую быстро и безопасно совершить любую сделку с недвижимостью не выходя из дома.

Это значит, что специалист Кадастровой палаты готов выехать к заявителю на дом и предоставить сведения в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости, составить договор купли–продажи и иных документов, принять документы на поставку на государственный кадастровый учет и регистрацию права собственности любого вида недвижимости.

Таким образом, услуга оказывается оперативно, максимально качественно и оберегает от участников сделки от мошеннических действий.

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