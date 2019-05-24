Нижегородские изделия НХП хотят адаптировать под современные тенденции Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородские изделия народных художественных промыслов (НХП) хотят адаптировать под современные тенденции. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Александр Югов накануне, 27 мая 2019 года, в Городце.

Там впервые прошло совместное заседание регионального художественно-экспертного совета и федерального экспертного совета по НХП при минпромторге России.

Александр Югов пояснил, что стимулом для адаптации изделий НХП послужит 800-летие Нижнего Новгорода, когда народные промыслы станут популярны у туристов.

Присутствовавшая на заседании заместитель директора департамента развития промышленности социально-значимых товаров министерства промышленности и торговли РФ Лилия Нургатина назвала Нижегородскую область ключевой для отрасли НХП в стране.

"Нижегородская область для отрасли НХП является ключевой. Это наш флагманский регион, который всегда исторически концентрировал наибольшее количество мастеров, наибольшее количество промыслов", - пояснила она.

Сейчас в Нижегородской области сохранено и развивается более 20 видов народных художественных промыслов в 27 местах бытования. По производству изделий НХП регион занимает первое место в ПФО и третье место в России после Москвы и Дагестана.

Сегодня, 28 мая 2019 года, в Городце эксперты отрасли народных художественных промыслов и специалисты Минпромторга России формируют "дорожные карты" по развитию мест традиционного бытования НХП как креативных городов, формированию востребованных туристических продуктов, по созданию эффективной системы взаимодействия промыслов со сферой современного дизайна и модой.

Как сообщалось ранее, ресурсный центр НХП "Наследие" презентовали в Нижнем Новгороде. Он создан на базе авторской академической школы №186. Здесь будут готовить кадры для отрасли народных художественных промыслов. В первую очередь, дизайнеров, которые помогут сделать изделия НХП современными и популярными у потребителя.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул важность реализации подобных образовательных проектов.

"Регион – один из лидеров в стране по количеству сохраненных художественных промыслов. Это заслуга мастеров, которые передавали свои умения из поколения в поколение. Всегда есть запрос на новые кадры и энергию для того, чтобы сберечь наследие предков", - отметил глава региона. "Кроме этого, у проекта есть и огромный образовательный потенциал. Занятие, на котором учат основам промыслов - это и творческая работа, и лучший урок истории, закладывающий основы местного патриотизма", - добавил Глеб Никитин.