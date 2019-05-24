"Зеленая волна" светофоров появилась на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Зеленая волна" светофоров появилась на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель главы города Роман Колосов во время выездного совещания по изменению режима работы светофоров на этом проспекте.

По словам Колосова, работа светофорных объектов на пересечении пр. Гагарина с улицами Ветеринарной и Студенческой была синхронизирована таким образом, что, начиная движение на зеленый свет от ул. Ветеринарной, водитель проезжает перекресток с улицей Студенческой тоже на зеленый свет.

Специалисты Центра организации дорожного движения на данном участке отмечают увеличение пропускной способности на 10%.

"По состоянию на 08:00 мы видим, что длина пробки на участке проспекта Гагарина по направлению к площади Лядова не копится, и автомобили успевают проезжать за один цикл работы двух светофоров", - отметил Роман Колосов.

"При синхронизации работы светофоров мы делали расчет на среднюю скорость транспорта от 50 до 60 км/ч, поскольку такой норматив предусмотрен правилами дорожного движения", - пояснил директор МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода" Дмитрий Брылин.

Об изменениях режима работы светофоров на пр. Гагарина жители неоднократно просили в созданной в соцсетях группе "Город без пробок". Также они просили и об улучшении пропускной способности пл.Лядова при выезде с Окского съезда.

"В ближайших планах у нас продолжить работу по светофорам на проспекте Гагарина и кроме того, отдельную задачу по синхронизации работы светофоров на пл. Лядова поставил глава города Владимир Панов. Сейчас прорабатывается вопрос по изменению режима работы двух светофоров, которые находятся на пл. Лядова, чтобы въезжая с Окского съезда, автомобили могли без остановки съезжать с площади на улицу Белинского. Но это должно быть реализовано без ущерба пропускной способность проспекта Гагарина", - добавил Роман Колосов.