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Бизнес

Завод технологического оборудования "Камея" признан банкротом в Нижнем Новгороде

29 мая 2019 16:18  [197] Бизнес

ОАО "Завод технологического оборудования "Камея" признан банкротом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Как следует из решения суда, генеральный директор предприятия подал соответствующее заявление в марте нынешнего года в связи с наличием задолженности перед кредиторами в размере свыше 129 млн. рублей, не погашаемой более трех месяцев.

Должник находится в стадии ликвидации стоимость имущества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, отмечается в материалах дела.

Конкурсным управляющим заводом судом назначена Наталья Иванова. Кроме того, открыто конкурсное производство в отношении имущества должника сроком на шесть месяцев. Следующее заседание суда при этом, в рамках которого конкурсный управляющий представит отчет о своей деятельности, состоится 20 ноября этого года.

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