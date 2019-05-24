Завод технологического оборудования "Камея" признан банкротом в Нижнем Новгороде Бизнес

ОАО "Завод технологического оборудования "Камея" признан банкротом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Нижегородской области.



Как следует из решения суда, генеральный директор предприятия подал соответствующее заявление в марте нынешнего года в связи с наличием задолженности перед кредиторами в размере свыше 129 млн. рублей, не погашаемой более трех месяцев.



Должник находится в стадии ликвидации стоимость имущества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, отмечается в материалах дела.



Конкурсным управляющим заводом судом назначена Наталья Иванова. Кроме того, открыто конкурсное производство в отношении имущества должника сроком на шесть месяцев. Следующее заседание суда при этом, в рамках которого конкурсный управляющий представит отчет о своей деятельности, состоится 20 ноября этого года.