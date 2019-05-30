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Происшествия

Женщина с малолетним ребенком пропала в Нижнем Новгороде

30 мая 2019 16:41  [254] Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Женщина с малолетним ребенком пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".

Согласно информации, 27 мая 2019 года 42-летняя Наталья Новожилова и ее двухлетняя дочь Саша Рукацова вышли из дома на улице Мокроусова в Сормовском районе и исчезли. Об исчезновении заявила мать женщины.

Приметы матери: рост 160 см, плотное телосложение, светлые волосы. Была одета в кофту черно-белого цвета, спортивные брюки и туфли белого цвета. При себе имела мобильный телефон.

Приметы ребенка: рост 98 см, худощавое телосложение, светлые волосы.

В ГУ МВД России по Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что они до сих пор не найдены.

Сотрудники УМВД России по г. Нижнему Новгороду просят граждан, которым что-либо известно о месте нахождения разыскиваемых или обстоятельствах их исчезновения, сообщить телефонам 8-950-354-91-54, 8 (831) 268-61-10 или по каналу связи "02".

Напомним, волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Богородском районе 15-летнего Вячеслава Карпова.

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