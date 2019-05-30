"Дети делают нас духовно богаче, добрее, мудрее", - Евгений Лебедев Общество

"Дети делают нас духовно богаче, добрее, мудрее", - заявил председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев, поздравляя нижегородцев с Международным днем защиты детей.

Он привел слова великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского: "Без детей нельзя было бы так любить человечество".

"С этим нельзя не согласиться. Нельзя забывать, что детство – это важная пора в жизни каждого человека. Неслучайно говорят, что "все мы родом из детства", и на нас, взрослых, лежит большая ответственность за хрупкое детское счастье и судьбу подрастающего поколения. Мы должны сделать все возможное, чтобы наши дети были по-настоящему счастливы, чтобы они жили в мире и свободе, не знали ни бед, ни одиночества, чтобы могли получать качественные знания и медицинскую помощь", - сказал Евгений Лебедев.

"В этом дне – 1 июня – слиты воедино первый день лета, окончание учебного года, начало долгожданных школьных каникул и замечательный праздник, посвященный тем, кто своей радостью, искренностью, безграничной верой в добро делают мир вокруг нас светлее – нашим детям. Желаю всем здоровья, счастья, взаимопонимания, радости и добра!", - добавил он.