Писатель Александр Проханов посетил АПЗ им.Пландина Общество

Фото: АПЗ

Писатель Александр Проханов посетил АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" 27 мая 2019 года в рамках работы над циклом передач "В поисках русской мечты". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Александр Проханов осмотрел музей истории АПЗ, механический и сборочный цеха.

"То, что сохранились такие ядра, небольшие очаги, как ваш завод, – позволило воскреснуть всей техносфере. После 90-х два контингента совершили абсолютные подвиги. Это инженеры, которые вытащили полуубитую нашу техносферу из этого гроба, воссоздали в лучших вариантах советские образцы и пошли дальше. А второй контингент – это батюшки, которые поставили алтари, монастыри на местах разгрома, развала. Связка алтарей и оборонных заводов. Народ получил одно и то же задание и с ним справился", - заявил Александр Проханов.

"В промышленности есть примеры того, как многое безвозвратно было утрачено вплоть до ликвидации предприятий. Мы же поднимаемся, потому что сумели сохранить базовые вещи. И сохранились они благодаря энтузиазму руководителей, коллективов, инженеров, которые не "расползлись" по рынкам", - сказал, в свою очередь, генеральный директор Олег Лавричев.

На память о визите в Арзамас Олег Лавричев вручил Александру Проханову картину и книги о городе и предприятии.

"Великолепный завод, чудесные люди и атмосфера напряженной чистоты. Чистота требует напряжения, внутренней сосредоточенности, мобилизации, особого выражения глаз. Ведь чистота не терпит сквернословия, негативного отношения друг к другу. Поэтому мне кажется, что это ультрасовременное производство, которое взращивается благодаря усилиям замечательного директора, взращивает и людей, которые вместе с производством становятся все рафинированнее, точнее, чище", - поделился впечатлениями писатель.

СПРАВКА:

Александр Проханов является главным редактором газеты "Завтра", а также председателем Изборского клуба. Он стал известен благодаря репортажам из Афганистана, Никарагуа, Камбоджи, Анголы и т.д. Он одним из первых описал события советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский.

Был удостоен премии "Национальный бестселлер" за роман "Господин Гексоген", рассказывающий о событиях российской истории 1999 года.