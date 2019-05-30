Подростки в Арзамасе спасли тонущего мужчину и, вспомнив уроки ОБЖ, не дали ему погибнуть Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Трое подростков в Арзамасе Нижегородской области пасли тонущего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Происшествие произошло 9 мая, когда подростки - восьмиклассник Макар Юматов, девятиклассник Сергей Пигалов и первокурсник Арзамасского техникума строительства и предпринимательства Владимир Волков, находились у пруда "Горячий". В это время они увидели как купающийся мужчина начал тонуть. Оказалось, что мужчина, находясь нетрезвом состоянии, хотел доплыть до середины пруда и обратно, однако у него не хватило сил.

Ребята бросились ему на помощь и вытащили на берег. Затем подростки, вспомнив уроки ОБЖ, сделали ему искусственное дыхание, благодаря чему мужчина остался жив. Спасенный начал дышать, но в сознание не приходил. К тому моменту к месту происшествия прибыли медики, которых вызвали ребята. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время в ГУ МЧС России по Нижегородской области решается вопрос о поощрении ребят за мужественный поступок.