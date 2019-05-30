Последние новости рубрики Бизнес
03 июня 2019 11:01  [185] Банк "Открытие" намерен направить на выплату дивидендов за 2018 год 2 млрд рублей
31 мая 2019 18:38  [470] Лучшими муниципалитетами для ведения бизнеса признаны Дальнеконстантиновский, Городецкий районы и Семеновский г.о.
31 мая 2019 18:12  [254] Строящийся ЖК "Флагман" в Нижнем Новгороде получил аккредитацию банка "Открытие"
31 мая 2019 17:08  [351] Нижний Новгород и Китай станут развивать совместный туризм
31 мая 2019 15:35  [172] Банк "Открытие" открыл ПАО "МегаФон" новую кредитную линию
31 мая 2019 15:00  [367] Банк "Открытие" первым из банков представил для предпринимателей образовательное мобильное приложение
31 мая 2019 14:48  [257] Александр Шаронов стал лауреатом международной премии им. П.А. Столыпина
31 мая 2019 14:33  [440] Банк "Ассоциация" и председателя правления банка Михаила Гапонова наградили на ежегодной премии им. П.А.Столыпина
31 мая 2019 13:17  [621] Глава "КосмоКурса" осмотрел предполагаемое место строительства космодрома в Нижегородской области
30 мая 2019 18:10  [186] "Ростелеком" лидирует в сегменте создания цифровых систем весогабаритного контроля
Бизнес

Банк "Ассоциация" и председателя правления банка Михаила Гапонова наградили на ежегодной премии им. П.А.Столыпина

31 мая 2019 14:33  [440] Бизнес

Фото: Пресс-служба банка Ассоциация

Банк "Ассоциация" и лично председатель правления Михаил Гапонов были отмечены наградами на ежегодной международной премии в области экономики и финансов им. П.А.Столыпина. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Торжественная церемония награждения лауреатов XV ежегодной международной премии журнала "Банковское Дело" в области экономики и финансов им.П.А.Столыпина состоялась 30 мая 2019 года в Москве.

Банк "Ассоциация" был признан самым динамично развивающимся банком, а Михаил Гапонов получил награду в номинации "Золотой фонд финансового рынка".

Банк "Ассоциация" входит в число лидеров самостоятельных кредитных организаций Нижегородской области и занимает 90 место в рейтинге 100 самых надежных банков России по версии журнала Forbes.

За 2018 год кредитный портфель банка вырос на 45,6% и достиг на 1 января 2019 года 8 млрд рублей. Во время награждения было отмечено, что за прошлый год в Нижегородской области всеми банками, в том числе федеральными, по программе льготного кредитования МСП было выдано 4,7 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей выдал банк "Ассоциация".

Михаил Гапонов является председателем правления банка уже 22 года. За это время он вывел банк на лидирующие позиции, заработав ему репутацию надежного партнера для бизнеса, власти и частных лиц.

"Эти награды – большая честь для меня. Спасибо за столь высокую оценку моей работы", - сказал Михаил Гапонов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph