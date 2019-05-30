Банк "Ассоциация" и председателя правления банка Михаила Гапонова наградили на ежегодной премии им. П.А.Столыпина Бизнес

Фото: Пресс-служба банка Ассоциация

Банк "Ассоциация" и лично председатель правления Михаил Гапонов были отмечены наградами на ежегодной международной премии в области экономики и финансов им. П.А.Столыпина. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Торжественная церемония награждения лауреатов XV ежегодной международной премии журнала "Банковское Дело" в области экономики и финансов им.П.А.Столыпина состоялась 30 мая 2019 года в Москве.

Банк "Ассоциация" был признан самым динамично развивающимся банком, а Михаил Гапонов получил награду в номинации "Золотой фонд финансового рынка".

Банк "Ассоциация" входит в число лидеров самостоятельных кредитных организаций Нижегородской области и занимает 90 место в рейтинге 100 самых надежных банков России по версии журнала Forbes.

За 2018 год кредитный портфель банка вырос на 45,6% и достиг на 1 января 2019 года 8 млрд рублей. Во время награждения было отмечено, что за прошлый год в Нижегородской области всеми банками, в том числе федеральными, по программе льготного кредитования МСП было выдано 4,7 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей выдал банк "Ассоциация".

Михаил Гапонов является председателем правления банка уже 22 года. За это время он вывел банк на лидирующие позиции, заработав ему репутацию надежного партнера для бизнеса, власти и частных лиц.

"Эти награды – большая честь для меня. Спасибо за столь высокую оценку моей работы", - сказал Михаил Гапонов.