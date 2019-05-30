"Нижегородское правительство под руководством Глеба Никитина принципиально изменило подход к работе АПК", - Игорь Тюрин Политика

"Правительство под руководством губернатора Глеба Никитина изменило подход к работе агропромышленного комплекса. Это прежде всего выражается в увеличении суммы поддержки АПК по сравнению с 2017 годом – в прошлом году она выросла на 600 млн рублей", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Тюрин, комментируя отчет губернатора региона о деятельности правительства в 2018 году, который был представлен в Законодательном собрании 30 мая 2019 года.

"Есть еще вещи, которые не видны и возможно не публичны, но они влияют на деятельность всего агропромышленного комплекса. АПК - это не только сельское производство, но и занятость населения, инфраструктура. В прошлом году было проведено 124 км новых газопроводов, колоссальная работа ведется по дорожному строительству и в целом благоустройству, по строительству фельдшерско-акушерских пунктов", - сказал Игорь Тюрин.

"Есть все основания думать, что будет продолжаться процесс обновления техники, к примеру, в 2017 году у нас не было ни одного нормального договора с компанией "Росагролизинг". Но, по инициативе губернатора, которая была поддержана нашим комитетом и депутатами, налажены принципиально новые взаимоотношения между аграриями и федеральной компанией. Было приобретено около 350 новых единиц сельхозтехники на порядка 500 млн рублей", - добавил он.