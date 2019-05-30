"В Ураза-Байрам сердца мусульман наполняются миром и покоем", - Глеб Никитин Культура и отдых

"В Ураза-Байрам сердца верующих мусульман наполняются миром и покоем, и каждый ощущает особое, радостное настроение", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя нижегородцев с Ураза-Байрамом, который отмечается в мире 4 июня.

"Это один из главных праздников в исламе, в котором слились огромное множество исторических и культурных традиций. В Нижегородской области, как и в любом другом уголке мира, мусульмане в этот день накрывают праздничный стол, встречают гостей, спешат увидеться с родными и поздравить их. Всем, кто отмечает этот великий праздник, желаю счастья, здоровья и долголетия. Пусть в ваших домах всегда царят мир и тепло", - добавил глава региона.