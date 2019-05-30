Последние новости рубрики Общество
31 мая 2019 16:07  [40] Благоустройство Щелоковского хутора планируют начать в начале июля
31 мая 2019 15:46  [33] Фестиваль по ремонту исторических домов "Том Сойер Фест" стартует в Нижнем Новгороде 1 июня
31 мая 2019 15:27  [81] Акарицидная обработка на муниципальных кладбищах Нижнего Новгорода завершится досрочно
31 мая 2019 15:26  [97] Верхне-Волжскую набережную частично перекроют для транспорта с июня по декабрь
31 мая 2019 14:29  [92] Более 40 пунктов для приема ЕГЭ работают в Нижнем Новгороде
31 мая 2019 14:10  [109] Подростки в Арзамасе спасли тонущего мужчину и, вспомнив уроки ОБЖ, не дали ему погибнуть
31 мая 2019 13:59  [113] Владимир Путин подписал указ о присвоении имени Валерия Чкалова нижегородскому аэропорту
31 мая 2019 13:36  [164] Движение транспорта на Нижневолжской набережной будет перекрыто 1 июня
31 мая 2019 13:15  [111] Писатель Александр Проханов посетил АПЗ им.Пландина
31 мая 2019 12:50  [112] Около 100 млн рублей из областного бюджета будет направлено на инфраструктуру к участкам для многодетных семей в Дзержинске
Общество

Акарицидная обработка на муниципальных кладбищах Нижнего Новгорода завершится досрочно

31 мая 2019 15:27  [81] Общество

Акарицидная обработка и барьерная дератизация на муниципальных кладбищах Нижнего Новгорода завершатся досрочно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" Андрея Прохорова.

"Подрядная организация раньше запланированного срока завершает работы по обработке кладбищ от клещей. Поэтому на протяжении всего летнего периода будут созданы безопасные условия посещения гражданами могил умерших близких", - сказал он.

Работы уже проведены на 11 муниципальных кладбищах Нижнего Новгорода: "Афонинское", "Высоковское", "Новопокровское", "Кузнечихинское", "Кооперативное", "Копосово-Высоково", "Красная Этна", "Марьина роща", "по улице Пушкина", "Нижегородское" I и II очередь, "Нагорное". Общая площадь обработанной территории составила 143 Га.

Сообщается, что 31 мая специалисты обработают территории кладбищ "Сортировочное" и "Березовая пойма". 1 и 2 июня работы будут проводиться на кладбищах "Стригинское", "Новое Стригинское" и "Старо-Автозаводское". 3 июня начнется обработка территории кладбищ "Ново-Сормовское" и "Румянцевское".

Управление муниципальных кладбищ просит гражданам воздержаться от посещения кладбищ в указанные даты.

Ранее сообщалось, что обработка нижегородских кладбищ от клещей и грызунов обойдется почти в 1,5 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph