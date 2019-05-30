Акарицидная обработка на муниципальных кладбищах Нижнего Новгорода завершится досрочно Общество

Акарицидная обработка и барьерная дератизация на муниципальных кладбищах Нижнего Новгорода завершатся досрочно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" Андрея Прохорова.

"Подрядная организация раньше запланированного срока завершает работы по обработке кладбищ от клещей. Поэтому на протяжении всего летнего периода будут созданы безопасные условия посещения гражданами могил умерших близких", - сказал он.

Работы уже проведены на 11 муниципальных кладбищах Нижнего Новгорода: "Афонинское", "Высоковское", "Новопокровское", "Кузнечихинское", "Кооперативное", "Копосово-Высоково", "Красная Этна", "Марьина роща", "по улице Пушкина", "Нижегородское" I и II очередь, "Нагорное". Общая площадь обработанной территории составила 143 Га.

Сообщается, что 31 мая специалисты обработают территории кладбищ "Сортировочное" и "Березовая пойма". 1 и 2 июня работы будут проводиться на кладбищах "Стригинское", "Новое Стригинское" и "Старо-Автозаводское". 3 июня начнется обработка территории кладбищ "Ново-Сормовское" и "Румянцевское".

Управление муниципальных кладбищ просит гражданам воздержаться от посещения кладбищ в указанные даты.

Ранее сообщалось, что обработка нижегородских кладбищ от клещей и грызунов обойдется почти в 1,5 млн рублей.