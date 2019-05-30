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Политика

"Нижегородские механизмы стимулирования экономики дают свой положительный результат", - Олег Лавричев

31 мая 2019 15:41  [594] Политика
Олег Лавричев

Олег Лавричев

"Механизмы стимулирования экономики, которые сейчас действуют в Нижегородской области, дают свой положительный результат", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина" Олег Лавричев, комментируя отчет о работе регионального правительства за 2018 год, представленный главой региона Глебом Никитиным депутатам Заксобрания.

Он добавил, что основные экономические показали Нижегородской области неуклонно растут.

"В частности, валовый региональный продукт Нижегородской области в 2018 году зафиксирован на уровне 1,4 трлн рублей, и мы по этому показателю заняли в России 14 место. Кроме того, в регионе самый низкий, стремящийся к нулю, уровень безработицы – 0,4%, притом что средний уровень заработной платы растет – сегодня это без малого 33 тыс. рублей", - подчеркнул Олег Лавричев.

"Также нельзя не отметить, что нижегородский регион вошел в Топ-20 по России по привлечению инвестиционных средств. Только по специальным инвестиционным контрактам наша область в 2019 году планирует привлечь 130 млрд рублей, а всего запланировано около 400 млрд рублей инвестиций", - отметил депутат.

"Таким образом, можно говорить о том, что те механизмы стимулирования экономики, которые есть сейчас в Нижегородской области, дают свой положительный результат. А это, в свою очередь, даст хороший импульс для дальнейшего развития региона и для реализации тех целей, которые заложены в региональной Стратегии развития", - подытожил Олег Лавричев.

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