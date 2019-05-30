Последние новости рубрики Общество
01 июня 2019 10:00  [76] "Мы говорим, что детство счастливая пора, забывая, что хрупкий мир ребенка нуждается в защите", - Владимир Панов
01 июня 2019 09:45  [73] "Миссия Дня защиты детей – напомнить взрослым о колоссальной ответственности перед подрастающим поколением", - Дмитрий Барыкин
01 июня 2019 09:30  [80] "Дети делают нас духовно богаче, добрее, мудрее", - Евгений Лебедев
01 июня 2019 09:05  [83] "Эта дата призвана напомнить всем нам о важности детства", - Глеб Никитин
31 мая 2019 18:58  [254] Нижний сегодня: главные события дня
31 мая 2019 18:19  [161] Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень победили во всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения-2019"
31 мая 2019 18:04  [181] Первую выделенную полосу для движения общественного транспорта создадут в Нижнем Новгороде
31 мая 2019 16:07  [247] Благоустройство Щелоковского хутора планируют начать в начале июля
31 мая 2019 15:46  [179] Фестиваль по ремонту исторических домов "Том Сойер Фест" стартует в Нижнем Новгороде 1 июня
31 мая 2019 15:27  [171] Акарицидная обработка на муниципальных кладбищах Нижнего Новгорода завершится досрочно
Общество

"Мы говорим, что детство счастливая пора, забывая, что хрупкий мир ребенка нуждается в защите", - Владимир Панов

01 июня 2019 10:00  [76] Общество

"Мы привычно говорим о том, что детство счастливая пора, подчас забывая, что хрупкий мир ребенка нуждается в особой защите и заботе, что дети – самое ценное, что у нас есть – наше будущее. В них – смысл нашего существования и стимул для новых достижений", -сказал глава Нижнего Новгорода, поздравляя с Международным днем защиты детей 1 июня.

"Вот уже 70 лет весь мир отмечает праздник, главный смысл которого состоит в привлечении внимания взрослых к делу защиты прав несовершеннолетних, к решению проблем детей, к увеличению роли и места подрастающего поколения в жизни общества", - обратил внимание глава города.

Он напомнил, что в 2018 году в Российской Федерации стартовало Десятилетие детства – "государственная стратегия, направленная на обеспечение здоровья, благополучия, безопасности, качественного образования и успешного развития каждого российского ребенка". В ее рамках строятся детские сады и школы, расширяются возможности для занятий различными видами спорта и творчества, повышается качество работы детских учреждений сфер образования и здравоохранения

"Залогом безоблачного детства является здоровая семья. Мне хотелось бы сказать слова благодарности родителям благополучных многодетных семей, а также всем нижегородцам, кто исповедует семейные ценности и ответственно относится к роли отца или матери", - заявил Владимир Панов.

"День защиты детей приходится на первый день лета. Поэтому, желаю всем маленьким нижегородцам весело и с пользой провести время летних каникул. Взрослым же пожелаю терпения, доброты, нежности. Берегите себя, своих детей и свои семьи", - добавил он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph