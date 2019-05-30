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Общество

"Миссия Дня защиты детей – напомнить взрослым о колоссальной ответственности перед подрастающим поколением", - Дмитрий Барыкин

01 июня 2019 09:45  [359] Общество

"Самая важная миссия этого праздника – напомнить нам, взрослым, о колоссальной ответственности перед подрастающим поколением. Мы должны не только обеспечить детям достойные условия жизни, но и помочь становлению личности, развитию талантов, формированию культурной и гражданской идентичности", - подчеркнул председатель Нижегородской думы Дмитрий Барыкин, поздравляя жителей города с Международным днем защиты детей.

"Уверен, этот праздник любят все: для детей в этот день традиционно проходят многочисленные веселые акции, конкурсы и представления, у взрослых же само слово "дети" вызывает улыбку, приятные эмоции и воспоминания", - сказал он. 

"Городская Дума Нижнего Новгорода уделяет большое внимание вопросам детства. Именно депутаты в свое время отстояли молочные кухни, которые не только предоставляют качественные молочные продукты для детского питания, но и регулярно расширяют его ассортимент. Депутаты регулярно поддерживают мероприятия для детей и благотворительные акции, финансируют строительство и благоустройство детских площадок на своих избирательных округах", - добавил депутат.

"В этот день хочется выразить особую благодарность тем, кто посвятил свою жизнь детям – родителям, педагогам, воспитателям, всем, кто щедростью души и мудростью сердца помогает подрастающему поколению расти здоровым, активным, всесторонне развивающимся и счастливым. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. Пусть дети радуют взрослых своими счастливыми улыбками и успехами, а взрослые дарят детям тепло и заботу. С праздником!", - заключил Дмитрий Барыкин.

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