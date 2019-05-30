Первую выделенную полосу для движения общественного транспорта создадут в Нижнем Новгороде Общество

Первую выделенную полосу для движения общественного транспорта создадут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Владимир Панов.

Новую схему движения создадут на отрезке от микрорайона "Щербинки 2" (перекресток с улицей Тропинина) и до остановки "Нител" (перекресток с Горной). Это произойдет 1 июня, то есть в субботу, что бы водители успели привыкнуть к новым правилам, когда на дороге нет интенсивного движения.

Как пояснил Владимир Панов, этот проект станет пилотным. За организацией новой схемой движения станут наблюдать специалисты и уже по результатам мониторинга будет принято решение оставлять ли такую схему.

Напомним, что в конце апреля на пл. Революции в Нижнем Новгороде создали выделенную полосу для остановки общественного транспорта. Это произошло после обращений жителей города, которые жаловались, что крайнюю полосу у остановочного павильона занимали таксисты и блокировали подъезд для общественного транспорта, а водители маршруток, по словам нижегородцев, нарушали правила перевозок, высаживая пассажиров вне зоны остановки.