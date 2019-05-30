Лучшими муниципалитетами для ведения бизнеса признаны Дальнеконстантиновский, Городецкий районы и Семеновский г.о. Бизнес

Лучшими муниципалитетами для ведения бизнеса в Нижегородской области признаны Дальнеконстантиновский, Городецкий районы и Семеновский г.о. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Победителей областного конкурса "Предприниматель года – 2018" наградили в Нижегородской области. Церемония приурочена к Дню предпринимательства.

По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, предпринимательство вносит значительный вклад в экономику региона. Оборот малых и средних предприятий в 2018 году вырос до почти 1,4 трлн рублей. По этому показателю Нижегородская область вошла в десятку регионов-лидеров России (2 место в ПФО и 8 место в России).

Евгений Люлин отметил, что в этом году на торжественной церемонии Дня предпринимателя, кроме награждения лучших предпринимателей области, также озвучили оценки разных муниципалитетов Нижегородской области по эффективности работы с бизнесом.

"Мы презентовали рейтинг муниципалитетов по развитию предпринимательства по итогам 2018 года. Он составлялся не только на основе данных статистики, но и по результатам опроса нижегородских предпринимателей, которые оценили эффективность финансовой поддержки бизнеса в конкретном муниципалитете, работу районных бизнес-инкубаторов и центров развития предпринимательства", - сообщил вице-губернатор.

"В числе муниципалитетов-лидеров – Дальнеконстантиновский, Городецкий районы и городской округ Семеновский. Самые низкие позиции у Большеболдинского, Княгининского, Шатковского районов. Кстати, Княгининский район еще и серьезно ухудшил свое положение в рейтинге по сравнению с 2017 годом. Я прошу руководителей муниципалитетов обратить серьезное внимание на свои оценки, они будут учитываться при оценке эффективности работы муниципальных властей в целом", - добавил Евгений Люлин.

Кроме того, в этот же день в Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоится награждение предпринимателей почетными грамотами и дипломами Торгово-промышленной палаты РФ, министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и победителей регионального этапа XXV Всероссийского конкурса журналистов, пишущих на деловую тематику, "Экономическое возрождение России-2018".

Напомним, Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса в 2019 – 2024 годах. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя участие региона в федеральных нацпроектах. "Кроме того, будет еще и софинансирование этой программы из регионального бюджета", - добавил губернатор.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область защитила в минэкономразвития РФ региональную составляющую нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Эти деньги пойдут на льготные кредиты для предпринимателей, поддержку социального бизнеса, диверсификацию экономики в моногородах, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства", - отметил Глеб Никитин.