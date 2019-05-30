"Эта дата призвана напомнить всем нам о важности детства", - Глеб Никитин Общество

Эта дата призвана напомнить всем нам о важности детства, - Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Международным днем защиты детей.

"Уважаемые нижегородцы! День защиты детей – первый праздник лета, в который заложено очень много смыслов. Эта дата призвана напомнить всем нам о важности детства. В начале жизненного пути человек особенно уязвим, и полностью зависит от поддержки взрослых. Неверные шаги в воспитании оборачиваются непоправимыми последствиями, ведут к личным и семейным трагедиям. Наша общая задача – создать все необходимые условия для того, чтобы избегать таких ошибок!" - сказано в поздравлении.

"Дополнительные возможности для поддержки материнства и детства дадут нам национальные проекты – "Демография" и "Образование". Будут строиться новые детские сады и школы, планируется активно развивать систему дополнительного образования и создавать условия для формирования творческих способностей подрастающего поколения", - говорится в поздравлении.

"1 июня мне хочется поздравить всех, кто имеет отношение к заботе о детях. Прежде всего, это родители, от труда которых зависит будущее нашей страны. Это сотрудники детских садов и школ, тренеры и наставники, работники социальных учреждений. Вы выбрали очень непростую, но почетную профессию, требующую огромной ответственности и самоотдачи!" - сказано в поздравлении.

"В этот день хочу пожелать каждому из нас больше любви и терпения по отношению к детям. Пусть у тех, за кого вы несете ответственность, всегда все будет благополучно!" - говорится в поздравлении.