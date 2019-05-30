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Очевидцы сообщают о взрывах в Дзержинске Нижегородской области.
Как сообщает пресс- служба губернатора и правительства Нижегородской области, происшествие произошло предположительно на ГосНИИ "Кристалл".
По поручению главы региона Глеб Никитина создан оперативный штаб. В Дзержинск в срочном порядке выехали заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются.
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