Нанесение разметки на выделенную для общественного транспорта полосу в Нижнем Новгорода перенесено на ночь с субботы на воскресенье Общество

Нанесение разметки на выделенную для общественного транспорта полосу в Нижнем Новгорода перенесено на ночь с субботы на воскресенье.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что смещение сроков работ произошло из-за грозы и сильного дождя.

Как сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей странице в соцсети, разметка и знаки появятся на отрезке от микрорайона "Щербинки 2" (перекресток с улицей Тропинина) и до остановки «Нител» (перекресток с Горной).

Градоначальник отметил, что будет организован мониторинг, задача которого показать, как изменится ситуация не только для пассажиров общественного транспорта, но и для остальных участников дорожног движения.

"Выезд личного автотранспорта на выделенную полосу будут фиксировать как сотрудники ГИБДД, так и камеры", - сообщил градоначальник.