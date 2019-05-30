НРО "Единой России" объявило сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске Нижегородской области Происшествия

Нижний Новгород. 1 июня. НТА-Приволжье – НРО "Единой России" объявило сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщает НРО "Единой России", в "Единой России" объявлен сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, Государственной Думы, члены и сторонники "Единой России" уже начали сбор средств.

Сегодня, 1 июня, несколько взрывов произошли на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Десятки человек пострадало, несколько находятся в тяжелом состоянии. Состояние многих оценивается как средней степени тяжести. Взрывной волной выбило стекла в некоторых домах.

"Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, им всем будет оказана необходимая медицинская помощь. Депутаты Законодательного собрания, Государственной Думы, члены и сторонники "Единой России" уже начали сбор средств. Приглашаем всех неравнодушных нижегородцев принять участие в оказании помощи дзержинцам. Кроме этого всю необходимую помощь окажут и наши волонтеры", - заявил Секретарь НРО партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин, отметив, что в понедельник будет открыт специальный расчетный счёт для всех желающих помочь землякам.

Он подчеркнул, что правительством области по поручению губернатора Глеба Никитина был создан оперативный штаб. Большая работа проводится администрацией города.