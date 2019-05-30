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Общество

Конкурс пахарей пройдет на сельхозвыставке "День поля" в Нижегородской области

02 июня 2019 15:43  [383] Общество

Сельскохозяйственная выставка "День поля" состоится 18 июля на территории Кстовского района в селе Татинец. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства со ссылкой на в региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Согласно информации, в рамках мероприятия будут продемонстрированы сельхозтехника и оборудование, представлены новые технологии в сфере сельскохозяйственного производства, а также презентована продукция фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона и многое другое. Помимо этого, пройдут конкурс пахарей и выводка племенных животных.

Следует заметить, что министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона приглашает предприятия АПК, фермеров, производителей сельхозтехники, удобрений, ветпрепаратов, кормовых добавок принять участие в выставке в качестве экспонента. Важно, что площадки предоставляются бесплатно.

Подробности можно узнать на сайте ведомства.

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