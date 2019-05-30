Выксунская прокуратура восстановила на работе уволенного за прогул сотрудника Происшествия

Выксунская прокуратура восстановила на работе уволенного за прогул сотрудника. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 3 июня 2019 года.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что работник ООО "Иверское" был уволен с нарушением трудового законодательства, а именно без письменного объяснения по факту допущенного нарушения.

В отношении организации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Руководитель организации получил штраф, а уволенного работника восстановили в должности.