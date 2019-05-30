Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 3 июня Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 3 июня 2019 года. Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения.

Из-за отключения электроэнергии не работают с 09:00 до 17:00 светофоры на пересечении улиц Родионова и Бринского, на углу улицы Родионова и ТЦ "Лента", на пересечении Комсомольского шоссе и пос. Дачный.

Кроме того, с 08:00 до 17:00 не будут работать из-за отсутствии электроэнергии светофоры на углу улиц Родионова и Фруктовой, а также улицы Васюнина и ТЦ "Жар-Птица".

С 08:00 до 11:00 не работал светофор на пересечении улиц Ильинская и Малая Покровская.

Еще один светофор - на пересечении улиц Бусыгина и Васильева — не функционирует работает из-за технических работ.

Помимо этого, светофору на пересечении проспекта Ленина и улицы Адмирала Нахимова изменили режим работы для увеличения пропускной способности.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в ближайшее время планируется создать автоматизированную систему управления дорожным движением.