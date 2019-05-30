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Три нижегородки прошли в полуфинал Международного конкурса красоты "Мисс Офис-2019". Об этом сообщают организаторы регионального кастинга.
Нижегородскую область в полуфинале представят HR-менеджер ПАО "Ростелеком" Юлия Мурахина, старший менеджер АО "Райффайзенбанк" Марина Сергеева, клиентский менеджер ПАО "Сбербанк" Ольга Козлова.
На творческом конкурсе Юлия рассказала стихотворение собственного сочинения и одновременно нарисовала свой портрет, Марина исполнила песню российской певицы Алсу "Осень – это сны листопада", а Ольга продемонстрировала способности визажиста и стилиста по прическам.
Главный приз конкурса — 2 млн рублей. Кроме того, в финале среди участниц будут разыграны путешествия, гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы.
СПРАВКА:
Международный конкурс красоты "Мисс Офис" – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году.
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