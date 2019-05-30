Три нижегородки прошли в полуфинал международного конкурса красоты "Мисс Офис" Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Три нижегородки прошли в полуфинал Международного конкурса красоты "Мисс Офис-2019". Об этом сообщают организаторы регионального кастинга.

Нижегородскую область в полуфинале представят HR-менеджер ПАО "Ростелеком" Юлия Мурахина, старший менеджер АО "Райффайзенбанк" Марина Сергеева, клиентский менеджер ПАО "Сбербанк" Ольга Козлова.

На творческом конкурсе Юлия рассказала стихотворение собственного сочинения и одновременно нарисовала свой портрет, Марина исполнила песню российской певицы Алсу "Осень – это сны листопада", а Ольга продемонстрировала способности визажиста и стилиста по прическам.

Главный приз конкурса — 2 млн рублей. Кроме того, в финале среди участниц будут разыграны путешествия, гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы.

СПРАВКА:

Международный конкурс красоты "Мисс Офис" – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году.